В Кировской области от коронавируса привились более 100 тысяч человек

11 мая в регион привезли очередную партию лекарства от COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане продолжают прививаться от коронавируса. Накануне, 11 мая, в регион поступила дополнительная партия вакцины - 17600 ампул. Напомним, на майских выходных доставили еще 40 тысяч доз лекарства. Всего к нам привезли, по данным областного Минздрава, более 194 тысяч ампул препарата.

Новую партию вакцины вскоре распределят по прививочным пунктам. Напомним, в Кировской области развернуто 118 прививочных пунктов, которые есть во всех районах региона, в том числе 38 мобильных точек. Сейчас вакцинацию можно пройти в больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, организациях и предприятиях, и даже в торговых центрах.

Отметим, что по состоянию на 11 мая от коронавируса привились уже свыше 101800 жителей региона, пройдя полный цикл вакцинации. Первый компонент препарата получили 138500 человек.