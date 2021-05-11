Приговор судмедэксперту, который нашел алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика, остался в силе

Вани Суворова не стало 13 июля 2019 года. Фото: vk.com/overhear_yrchym

Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда оставила в силе приговор судмедэксперту Сергею Насонову. Уржумский районный суд признал его виновным по статье УК РФ «Халатность».

Как уточнили в областной прокуратуре, осужденный обнаружил в крови сбитого полицейским шестилетнего мальчика алкоголь. При проведении экспертизы он допустил серьезные нарушения. Так, образец крови до пересылки в лабораторию в течение нескольких дней хранился без холодильной камеры.

В марте мужчину приговорили к шести месяцам обязательных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Однако стороны попытались обжаловать приговор. В результате, судебная коллегия оставила решение Уржумского районного суда без изменений.