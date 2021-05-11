В Кировской области за выходные дни задержали 52 нетрезвых водителя

Сотрудники ГИБДД Кирвоской области с 7 по 10 мая пресекли 963 нарушения ПДД Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области с 7 по 10 мая ГИБДД задержали 52 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения. Всего за это время автоинспекторы пресекли 963 нарушения ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники ведомства остановили 43 автолюбителя без водительских прав. За это, а также за управление ТС в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения прав до двух лет и штрафа в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Добавим, что всего с 1 по 10 мая 2021 года на дорогах региона произошло 39 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 47 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Кировской области просит граждан сообщать о пьяных водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.