Прокурор Кировской области раскрыл свои доходы за 2020 год

Андрей Оборок назначен на должность главного прокурора Кировской области в июле 2020 год. Фото: epp.genproc.gov.ru

Главный прокурор Кировской области Андрей Оборок раскрыл свой доход за минувший год. В декларации Андрей Николаевич указал сумму в 3,7 миллиона рублей. Сведения о доходах опубликованы на официальном сайте прокуратуры.

В собственности у Андрея Николаевича находится доля в квартире, транспортных средств в декларации не указано. Кроме того, есть еще одна квартира в служебном найме.

Доход супруги прокурора за минувший год составил 1,4 миллиона рублей. В ее собственности также числится доля в квартире.

Напомним, что Андрей Оборок назначен на должность главного прокурора Кировской области в июле 2020 год. Узнать его биографию можно на сайте «КП»-Киров».