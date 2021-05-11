Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 14:06

На ремонт дорог Кирова выделили еще 340 млн рублей

Список улиц, на которые направят эти деньги, пока не сформирован
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий
Профильные ведомства Кирова скоро сформируют список улиц, которые заасфальтируют на дополнительно выделенные 340 млн рублей. Фото: admkirov.ru

Профильные ведомства Кирова скоро сформируют список улиц, которые заасфальтируют на дополнительно выделенные 340 млн рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают активно ремонтировать дороги. В 2021 году решено выделить на улучшение состояния улиц областного центра дополнительные 340 млн рублей. Перечень улиц, которые заасфальтируют на эти деньги, на данный момент формируют профильные ведомства. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам сотрудников кировского управления дорожной и парковой инфраструктуры, в настоящее время ведется ремонт на 26 объектах во всех районах города. Подрядчики уже завершают асфальтирование улиц Базовой, Технической, Мира в поселке Ганино, Коммунальной и Луговой. На остальных дорогах формируется выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Всего в рамках национального проекта в текущем году планируется отремонтировать 40 улиц.