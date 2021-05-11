На ремонт дорог Кирова выделили еще 340 млн рублей

Профильные ведомства Кирова скоро сформируют список улиц, которые заасфальтируют на дополнительно выделенные 340 млн рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают активно ремонтировать дороги. В 2021 году решено выделить на улучшение состояния улиц областного центра дополнительные 340 млн рублей. Перечень улиц, которые заасфальтируют на эти деньги, на данный момент формируют профильные ведомства. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам сотрудников кировского управления дорожной и парковой инфраструктуры, в настоящее время ведется ремонт на 26 объектах во всех районах города. Подрядчики уже завершают асфальтирование улиц Базовой, Технической, Мира в поселке Ганино, Коммунальной и Луговой. На остальных дорогах формируется выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Всего в рамках национального проекта в текущем году планируется отремонтировать 40 улиц.