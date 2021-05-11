В кировских школах усилят меры безопасности после теракта в Казани

Поручение дали кировскому Минобру после трагедии в школе Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кировских школах усилят меры безопасности после теракта в одном из образовательных учреждений Казани. Такое поручение дал областному Минобру глава нашего региона Игорь Васильев.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в школе №175 города Казани. Желаю пострадавшим в трагедии детям и взрослым скорейшего выздоровления, - сообщил губернатор Кировской области.

Нынешним утром, 11 мая, в одной из школ Казани произошел теракт: молодой человек, оказавшись в здании, открыл стрельбу по учащимся. В учреждении также прогремел взрыв; дети спасались через окна. В результате стрельбы погибли семеро детей и одна учительница. В больницы доставили 21 человека, шестеро учащихся находятся в реанимации. Стрелок - 19-летний молодой человек - задержан.