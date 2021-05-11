За майские выходные в Кировской области произошло почти 200 пожаров

За десять дней в регионе вспыхнули 172 пожара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области за длинные майские выходные произошло 172 пожара, 88 из них - сообщения о горящей траве. Два ЧП оказались смертельными, унеся жизни двух человек. Еще один серьезно пострадал. Региональное ГУ МЧС сообщает информацию о минувших каникулах с 1 по 10 мая.

Так, ночью 10 мая вспыхнул пожар в трехквартирном жилом доме в Котельниче. Предполагаемая причина - неисправность электрооборудования. В результате сгорела крыша здания, в двух квартирах обгорели стены. В одной из них обнаружили тело женщины, жительницы дома. Предположительно, несчастная умерла от отравления продуктами горения.

Ещё одно ЧП произошло в ночь с 10 на 11 мая в Кирове. Хозяин одной из квартир дома на проезде Шаляпина, по предварительным данным, неосторожно обращался с огнем при курении. В итоге в квартире вспыхнул пожар. Мужчину доставили в реанимацию с ожогами 2-3 степени и отравлением продуктами горения. Сейчас он находится в больнице.

Областное ГУ МЧС напоминает кировчанам о необходимости соблюдать бдительность, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности и думать не только о себе, но и об окружающих.