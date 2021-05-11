В Кирове на улице Комсомольской сбили двух пешеходов

Авария произошла напротив дома №1 на улице Комсомольской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадали два человека, в том числе один ребенок. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В пятницу днем, 7 мая, около дома №1 на улице Комсомольской произошла автомобильная авария с участием пешеходов. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Ford Focus при повороте направо сбил 8 летнего мальчика и 45-летнюю женщину.

В результате происшествия пешеходы получили травмы, сообщили в ГИБДД. - Госпитализация им не потребовалась.

С 7 по 10 мая на территории Кировской области произошло 17 ДТП, в которых 24 человека получили травмы.