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Общество11 мая 2021 11:11

С 11 мая в Кирове официально завершился отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации
Алексей РомановАлексей Романов
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Многоквартирные дома Кирова с 11 мая отключат от центрального отопления

Многоквартирные дома Кирова с 11 мая отключат от центрального отопления

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 11 мая, ресурсоснабжающие компании Кирова прекратили подачу тепла в многоквартирные дома областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

Данное решение принято в связи с установлением в нашем регионе теплой погоды. По нормативам, отопление можно отключать если температура воздуха на протяжении пяти и более дней не опускается ниже + 8 градусов.

Отметим, что прекращение подачи тепла в медучреждения, образовательные и социально-культурные организации осуществляется по заявкам их руководителей.

Ресурсоснабжающие компании после отключения отопления сразу же приступят к осмотру, проверке и ремонту внутридомовых систем.