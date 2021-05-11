С 11 мая в Кирове официально завершился отопительный сезон

Многоквартирные дома Кирова с 11 мая отключат от центрального отопления Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 11 мая, ресурсоснабжающие компании Кирова прекратили подачу тепла в многоквартирные дома областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

Данное решение принято в связи с установлением в нашем регионе теплой погоды. По нормативам, отопление можно отключать если температура воздуха на протяжении пяти и более дней не опускается ниже + 8 градусов.

Отметим, что прекращение подачи тепла в медучреждения, образовательные и социально-культурные организации осуществляется по заявкам их руководителей.

Ресурсоснабжающие компании после отключения отопления сразу же приступят к осмотру, проверке и ремонту внутридомовых систем.