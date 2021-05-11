Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 61 новый случай заражения

2457 исследований на COVID-19 выполнено лабораториями региона. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 11 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 29 человек.

На стационарном лечении остаются 1112 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 73 пациентам, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 354.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1877 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2457 исследований на COVID-19.