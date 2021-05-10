В Кирове подешевел бензин

Средняя стоимость автомобильного бензина составляет - 47 рублей 76 копеек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове подешевел автомобильный бензин, по крайней мере, об этом свидетельствуют данные Росстата.

- Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 6 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел во Владивостоке и Кирове - на 0,3%, - говорится в сообщении Росстата.

Добавим, что за неделю с 27 апреля по 4 мая стоимость бензина в России увеличилась на 0,1%, с начала года топливо подорожало на 3,6%.

В настоящее время автомобильный бензин в Кирове остается одним из самых дорогих в ПФО, его средняя стоимость составляет - 47 рублей 76 копеек. Отметим, что в дороже только в Перми - 47 рублей 95 копеек.