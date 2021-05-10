В Кировской области клещи покусали 183 детей

Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. Так, с начала сезона за помощью в медицинские организации обратился 761 человек, в том числе 183 ребенка, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- С заболеванием клещевым боррелиозом получили медицинскую помощь 2 пациента, оба взрослые. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано, - уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что в минувшем году количество укушенных за этот период составило 412 человек, что в 1,8 раз меньше показателей 2021 года. Специалисты прогнозируют, что основной пик активности клещей придется на конец мая и начало июня.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите клеща как можно ближе к коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию.