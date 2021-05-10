Кировская область оказалась на 51 месте в рейтинге регионов по качеству жизни

В рейтинге также учитывался показатель экологических и климатических условий. Фото: kirovreg.ru

Кировская область оказалась на 51 месте в рейтинге из 85 регионов по качеству жизни. Эксперты агентства «НКР» приходят к выводу, что за исследуемый период регион потерял две позиции и набрал лишь 2,64 балла, сообщили в РБК.

Данные рассчитываются нескольким показателям, характеризующими основные аспекты качества жизни в регионе. Среди ключевых показателей: оборот розничной торговли, доступность и обеспечение жильем, индекс «белых доходов», обеспеченность педагогами и медиками, а также экология.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. В конце списка находятся Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.