Местные жители восстановили памятник погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Садаковский

Сотрудник полиции своими силами отреставрировал памятник героям Великой отечественной войны. Фото: 43.мвд.рф

Кировчане восстановил памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Садаковский города Кирова. Старший лейтенант полиции Игнат Загребин вместе со своим родственником Александром Булдаковым восстановили на мемориале штукатурку и покрасили его, рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области.

Кроме того, учащиеся местной школы собрали данные о земляках, которые погибли в годы войны. Имена фронтовиков были выгравированы на плитах, которые установили рядом с мемориалов.

Накануне Дня Победы около обновленного памятника прошло торжественное возложение цветов. Фото: 43.мвд.рф

Накануне Дня Победы около обновленного памятника прошло торжественное возложение цветов, на которое пришли родственники погибших солдат, ветераны-земляки.