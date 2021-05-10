К аппаратам ИВЛ подключили 14 жителей Кировской области с COVID-19

76 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 10 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 62 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 39 человек.

На стационарном лечении остаются 1062 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 76 пациентам, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 354.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1872 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2462 исследования на COVID-19.