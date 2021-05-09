В Кирове пропала 42-летняя женщина

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировские полицейские и волонтеры разыскивают 42-летнюю кировчанку, пропавшую больше недели назад.

По данным поисково-спасательного центра «Лиза Алерт», Анну Рохину видели в последний раз 30 апреля 2021 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Близкие женщины обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку.

Приметы:

• Рост - 165 см;

• Телосложение - плотное;

• Волосы - короткие, кудрявые;

• Глаза - серые.

В момент исчезновения женщина была одета в длинную куртку оливкового цвета с капюшоном, темные брюки и сине-красные кроссовки.

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.