9 мая в Кирове прошел Парад Победы

К 10.00 на площади выстроились парадные расчеты военнослужащих. Фото: 43.мвд.рф

В воскресенье, 9 мая, в Кирове на Театральной площади прошел Парад Победы. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

К 10.00 на площади выстроились парадные расчеты военнослужащих, сотрудников силовых структур, учащихся кадетских классов и курсантов военно-патриотических клубов, которые прошли парадным строем перед ветеранами и тружениками тыла.

После губернатор Кировской области Игорь Васильев и первые лица города выступили с поздравительной речью.

Напомним, что в 2020 году все праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были отменены из-за пандемии коронавируса. В текущем году Парад Победы прошел в закрытом формате. Однако для жителей региона была организована прямая трансляция в социальных сетях и на местных телеканалах.