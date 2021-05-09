Полицейские задержали кировчанина, который ограбил магазин на Хлебозаводском проезде

При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам уголовного розыска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на продавца магазина, сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области.

Инцидент произошел 30 апреля в круглосуточном магазине на Хлебозаводском проезде. Продавщица рассказала полицейским, что ранним утром в помещение торговой точки вошел мужчина, вооруженный ножом, и, угрожая ей, похитил выручку в сумме 15 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела стражам правопорядка удалось установить место нахождения предполагаемого подозреваемого. В среду, 5 мая, сотрудники полиции попытались попасть в квартиру, где прятался злоумышленник. Дверь он им не открыл, тогда на место прибыли сотрудники МЧС и вскрыли ее. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам уголовного розыска.

- Ранее судимый кировчанин, 1985 года рождения, стал угрожать сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, ножом, - сообщили в ведомстве. - Полицейские задержали его и доставили в отдел.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Кроме того, в СК РФ по Кировской области направлены материалы для возбуждения еще уголовного дела по статье 318 УК РФ - «Применение насилия в отношении представителя власти».

Расследование продолжается. Сейчас подозреваемый взят под стражу и помещен в следственный изолятор.