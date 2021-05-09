В Кирово-Чепецке начался ремонт улицы Речной и Ленина

На ул. Речной идет демонтаж старого бордюрного камня. Фото: vk.com/public163812926

В текущем году в рамках одного контракта в Кирово-Чепецке отремонтируют улицу Ленина и Речную, сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время подрядчик (ООО Фирма «РСК» - прим. Ред.) начал демонтаж старого бордюрного камня на улице Речной. После рабочие приступят к укладке асфальта и ремонту тротуаров. Протяженность всей дороги - 0,655 км. Согласно договору, компания должна завершить работы до 6 сентября.

Кроме того, в 2021 году в Кирово-Чепецке планируют отремонтировать дорогу по улице Некрасова, Строительной и Мелиораторов.