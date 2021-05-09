Кировчане увидят светомузыкальное шоу «Огни Победы»

Шоу пройдет в парке Победы у стелы «Комсомольская слава». Фото: admkirov.ru

В воскресенье, 9 мая, кировчане и жители города смогут увидеть светомузыкальное шоу «Огни Победы», сообщили в группе «Волонтерская Рота».

- 9 мая в 21.00 «Волонтерская Рота в Кировской области» организует в парке Победы у стелы «Комсомольская слава» световое и музыкальное шоу посвященное Дню Победы, - говорится в сообщении.

Напомним, что в текущем году из-за угрозы распространения коронавируса власти отменили традиционный салют. Полный список мероприятий, которые пройдут в Кирове, можно посмотреть на сайте «КП»-Киров».