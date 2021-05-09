«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 11 мая

Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 11 мая, более сотни домов в областном центре останутся без света. Электроэнергия пропадет из-за плановых работ на подстанциях, сообщили в АО «Горэлектросеть».

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщается на сайте АО «Горэлектросеть».

Ремонтные работы запланированы на подстанциях в нескольких районах города. Электричество пропадет на срок от двух до девяти часов.

График отключения электричества в Кирове на 11 мая 2021 года

Фото: geskirov.ru

График отключения электричества в Кирове на 11 мая 2021 года. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.