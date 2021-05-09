«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 11 мая

Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Во вторник, 11 мая, более сотни домов в областном центре останутся без света. Электроэнергия пропадет из-за плановых работ на подстанциях, сообщили в АО «Горэлектросеть».
- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщается на сайте АО «Горэлектросеть».
Ремонтные работы запланированы на подстанциях в нескольких районах города. Электричество пропадет на срок от двух до девяти часов.
График отключения электричества в Кирове на 11 мая 2021 года
Фото: geskirov.ru
График отключения электричества в Кирове на 11 мая 2021 года. Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.