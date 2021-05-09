Кировчане опубликовали видео затопленной набережной

Горожане жалуются, что из-за образовавшейся лужи невозможно полноценно прогуляться по набережной. Фото: vk.com/kirovonline

В Кирове затопило нижнюю набережную в районе Александровского сада. На кадрах, опубликованных в группе «Киров online», видно как из трубы под мощным напором бежит вода с глиной, затапливая тротуар и стекая в реку.

Горожане жалуются, что из-за образовавшейся лужи невозможно полноценно прогуляться по набережной. Кроме того, комментаторы уверяют, что такое на данном участке случается довольно часто.

- Чему удивляться? Такие трубы из неоткуда были там всегда. Просто кончился срок консервации, - написал кировчанин в социальной сети.