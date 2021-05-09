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Общество9 мая 2021 10:51

Кировский лес продолжают вывозить в Китай

С начала 2021 года экспортировано более 88 тыс м3 лесопродукции
Андрей Сергеев
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Вся продукция прошла лабораторный контроль.

Вся продукция прошла лабораторный контроль.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала текущего года из Кировской области в Китай вывезено 88,8 тыс м3 лесопродукции и 4 тыс тонн палочек для мороженого, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- Вся продукция прошла лабораторный контроль в Кировском филиале ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов не установлено, - уточнили в ведомстве.

В основном в Китай экспортировались пиломатериалы (42,7 тыс м3 ), фанерный кряж (24,3 тыс м3 ) и прочие лесоматериалы (21,8 тыс м3 ).