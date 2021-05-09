Кировский лес продолжают вывозить в Китай

Вся продукция прошла лабораторный контроль. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала текущего года из Кировской области в Китай вывезено 88,8 тыс м3 лесопродукции и 4 тыс тонн палочек для мороженого, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- Вся продукция прошла лабораторный контроль в Кировском филиале ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов не установлено, - уточнили в ведомстве.

В основном в Китай экспортировались пиломатериалы (42,7 тыс м3 ), фанерный кряж (24,3 тыс м3 ) и прочие лесоматериалы (21,8 тыс м3 ).