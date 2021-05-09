Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 63 новых случая заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2511 исследований на COVID-19.
Фото: Алиса ТИТКО
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 9 мая.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 63 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 125 человек.
На стационарном лечении остаются 1032 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 73 пациентам, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 354.
В амбулаторных условиях проходят лечение 1860 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2511 исследований на COVID-19.