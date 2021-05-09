В Кирове на продажу выставили лечебно-диагностический центр

Площадь объекта коммерческой недвижимости составляет 2 400 кв. метров. Фото: avito.ru

На популярном интернет сайте объявлений появился лот о продаже лечебно-диагностического центра, который располагается в областном центре на улице Красноармейской, 43а.

В объявлении сказано, что к зданию подключены все необходимые коммуникации. Кроме того, оно находится в границах территориальной зоны ЦЗ-1 .

- Здание расположено на удобном земельном участке с большой парковкой, - сообщается в объявлении. - Земля находится в собственности.

Собственник планирует выручить за помещение 156 миллионов рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове продают крупный бизнес-центр за 165 миллионов рублей. Читать.