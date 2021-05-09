Погода в Кирове на 9 мая 2021 года: пасмурно, но без дождя

Не смотря на пасмурную погоду в городе все равно будет тепло. Фото: admkirov.ru

Жители областного центра готовятся к празднованию Дня Победы, но на задуманные планы может серьезно повлиять погода. «Комсомолка» узнала, какой будет погода в Кирове 9 мая 2021 года.

В День Победы в Кирове и области будет переменная облачность, к счастью, дождя не предвидится. Несмотря на то, что утром будет достаточно пасмурно, температура воздуха прогреется до +23 градусов, а уже ближе к обеду из-за туч выглянет солнышко. В течение всего дня южный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с, а его максимальные порывы достигнут 15 м/с.

Узнать, какие события, акции и мероприятия пройдут в городе 9 мая, можно на сайте «КП»-Киров».