В реках Кировской области уровень воды постепенно снижается

Все населенные пункты, которые находятся в зоне риска подтоплений, обеспечены предметами первой необходимости. Фото: kirovreg.ru

Уровень воды продолжает снижаться в реках в Кировской области после прохождения весеннего паводка. Кроме того, все реки уже очистились ото люда, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Впрочем, в некоторых местных реках уровень воды продолжает повышаться.

- Подъем воды зафиксирован только на реках Кобре, Лузе, Юге, Великой, Большой Кокшаге, Ярани, в низовьях Камы и Моломы, - уточнили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Он составил от 2 до 43 см за сутки.

Напомним, что по-прежнему из-за «большой воды» закрыто движение по 18 мостам в 12 муниципалитетах. Для жителей данных районов сформирован необходимый запас продовольствия и медикаментов. Ситуация находится на особом контроле правительства Кировской области.