Комиссия отобрала кандидатов на пост главы администрации Кирово-Чепецка

Окончательное решение о назначении сити-менеджера будет принято на заседании думы в мае. Фото: vk.com/public163812926

В среду, 5 мая, в Кирово-Чепецке состоялось заседание конкурсной комиссии, которая отобрала претендентов на должность главы администрации. Из пяти кандидатов, подавших документы, городской Думе на рассмотрение предложено лишь два, сообщили в пресс-службе мэрии.

- По итогам конкурса принято решение представить Кирово-Чепецкой городской Думе кандидатов для назначения на должность главы администрации: Дениса Копосова и Владислава Мохова, - уточнили в администрации.

Окончательное решение о назначении сити-менеджера будет принято на заседании думы в мае.

Напомним, что бывший сити-менеджер Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев уехал работать в Пермский край. Подробнее здесь.