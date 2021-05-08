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Экономика8 мая 2021 15:01

Товарооборот в Кировской области составил 53 млрд рублей

Данные предоставлены за первый квартал 2021 года
Андрей Сергеев
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Жители региона потратили 26 млрд рублей на пищевые продукты.

Жители региона потратили 26 млрд рублей на пищевые продукты.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За первый квартал текущего года розничный товарооборот в Кировской области составил 53 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В общем объеме розничного товарооборота доля продажи продовольственных товаров составила 49,5%, непродовольственных - 50,5%, - уточнили в министерстве промышленности.

За три месяца 2021 года жители Кировской области потратили 26 млрд рублей на продукты питания (включая напитки и табачные изделия – прим. Ред.), а на непродовольственные товары - 27 млрд рублей.

Напомним, что в 2020 году объем всех реализованных продовольственных товаров составил 87 млрд рублей. Кроме того, среднестатистический житель Кировской области потратил на продукты питания 69 тысяч рублей. Читать.