Жители региона потратили 26 млрд рублей на пищевые продукты. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За первый квартал текущего года розничный товарооборот в Кировской области составил 53 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В общем объеме розничного товарооборота доля продажи продовольственных товаров составила 49,5%, непродовольственных - 50,5%, - уточнили в министерстве промышленности.

За три месяца 2021 года жители Кировской области потратили 26 млрд рублей на продукты питания (включая напитки и табачные изделия – прим. Ред.), а на непродовольственные товары - 27 млрд рублей.

Напомним, что в 2020 году объем всех реализованных продовольственных товаров составил 87 млрд рублей. Кроме того, среднестатистический житель Кировской области потратил на продукты питания 69 тысяч рублей. Читать.