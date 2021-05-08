Улицу Шорина в Вятских Полянах отремонтируют за счет региональной субсидии

4 мая заключен договор с подрядной организацией на ремонт участка улицы Шорина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деньги на ремонт улицы Шорина в Вятских Полянах нашли в областном бюджете. Работы будут выполнены на участке от улицы Кирова до улицы Гагарина, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- На ремонт этого участка предусмотрено 3 млн 175,9 тыс рублей: 3,1 млн рублей выделены из областного дорожного фонда, 31,8 тыс рублей - муниципальные средства, - уточнили в региональном правительстве.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, которое вызвало огромный резонанс: на кадрах запечатлена бабушка, латающая дорогу в Вятских Полянах с помощью подручных материалов. Стоит отметить, часть комментаторов пришли к выводу, что ролик, скорее всего, постановочный, однако он сумел привлечь внимание властей к дорожным проблемам в городе.