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Общество8 мая 2021 12:49

Улицу Шорина в Вятских Полянах отремонтируют за счет региональной субсидии

На работы выделено более 3 млн рублей
Андрей Сергеев
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4 мая заключен договор с подрядной организацией на ремонт участка улицы Шорина.

4 мая заключен договор с подрядной организацией на ремонт участка улицы Шорина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деньги на ремонт улицы Шорина в Вятских Полянах нашли в областном бюджете. Работы будут выполнены на участке от улицы Кирова до улицы Гагарина, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- На ремонт этого участка предусмотрено 3 млн 175,9 тыс рублей: 3,1 млн рублей выделены из областного дорожного фонда, 31,8 тыс рублей - муниципальные средства, - уточнили в региональном правительстве.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, которое вызвало огромный резонанс: на кадрах запечатлена бабушка, латающая дорогу в Вятских Полянах с помощью подручных материалов. Стоит отметить, часть комментаторов пришли к выводу, что ролик, скорее всего, постановочный, однако он сумел привлечь внимание властей к дорожным проблемам в городе.