Кировчане в 2020 году стали больше тратить денег на продукты

В 2020 году в Кировской области 42% оборота розничной торговли приходилось на пищевые продукты и напитки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2020 году среднестатистический житель Кировской области потратил на продукты питания 69 тысяч рублей, что на четыре тысячи больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные предоставленные Кировстатом.

- В 2020 году в Кировской области 42% оборота розничной торговли приходилось на пищевые продукты и напитки, - уточнили в Кировстат. - Объем всех реализованных продовольственных товаров составил 87 млрд рублей.

Добавим, что по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие растут уже одиннадцатый месяц подряд и достигли шестилетнего максимума. Это объясняется высоким спросом на фоне возможного сокращения мирового предложения. Данные факторы также сказываются и на внутрироссийском рынке. Так, рост цен на сахарный песок в годовом выражении составил 64,5%.

Для сдерживания роста цен российскими властями была предпринята попытка административного регулирования – подписаны соглашения об установлении предельных цен на сахар и подсолнечное масло. Однако, по мнению глава Центрального банка России, продление действия таких решений может ухудшить дисбаланс спроса и предложения.