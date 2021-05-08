Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 64 новых случая заражения

Из больниц региона выписано 162 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 64 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 162 человека.

На стационарном лечении остаются 1025 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 73 пациентам, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев не изменилось за сутки и составляет 353.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1857 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2495 исследований на COVID-19.