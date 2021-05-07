В Кирове иномарка сбила девятилетнего мальчика-велосипедиста

Авария произошла во дворе дома. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове иномарка сбила ребенка на велосипеде. К счастью, мальчик обошелся легким испугом. Информацию сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла днем 6 мая, в 13.20. 49-летняя женщина-водитель «Хендэ Гетц» ехала во дворе дома №7 по улице Маршала Конева. По предварительным данным, иномарка сбила девятилетнего мальчика-велосипедиста. К счастью, обошлось без жертв. Ребенка даже не пришлось госпитализировать, по данным ведомства - отделался синяками и ушибами.

По информации областной ГИБДД, всего за минувшие сутки на кировских дорогах произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Погибших нет.