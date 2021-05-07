В Кирове ограничат движение по улице Сурикова до осени 2022 года

Ограничения снимут до 2 октября 2022 года, когда все работы будут завершены. Фото: admkirov.ru

В Кирове ограничат движение по улице Сурикова на участке от улицы Некрасова до Красина. Дело в том, что сейчас там проходят строительные работы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ограничение движения снимут до 2 октября 2022 года, когда объект будет готов. На улице Сурикова планируют обустроить проезжую часть, тротуары, освещение и ливневку. Вторым этапом строительства улицы станет благоустройство участка от улицы Красина до Комсомольской. Работы начнутся текущей осенью.

Кроме того, до 1 июля временно закрывается полностью участок дороги по улице Сутырина - от дома №18 до перекрестка улиц Сутырина и Подгорной. Причина - строительство теплосетей. Запрет на движение транспорта снимут 1 июля 2021 года.