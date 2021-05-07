«Последние звонки» в кировских школах пройдут 21 мая

В отличие от минувшего года, в 2021 году «последние звонки» состоятся в оффлайн-формате. Фото: Алексей ФОКИН

«Последние звонки» в кировских школах состоятся 21 мая. Такое решение принял региональный Минобр. Проводиться они будут в очном формате, в отличие от минувшего года, но с условием соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Проводить мероприятия в здании школы возможно только при их организации в рамках одного класса. Родители также обязаны соблюдать предписания: измерение температуры, обработка рук антисептиками, наличие медицинской маски.

Вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов также пройдут в оффлайн-формате. Напомним, экзаменационная кампания для них стартует 24 мая. С 24 мая по 2 июля 9-классники будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

11-классники, не планирующие поступать в вузы, должны сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике не менее чем на «удовлетворительно». Основной период ГВЭ для них пройдет с 25 мая по 11 июня. Те же выпускники, которые собираются идти за высшим образованием, обязаны получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Госэкзамены по профильной математике и другим предметы они будут сдавать по желанию.