В Кирове запустят дополнительные автобусы на кладбища к 9 мая

Дополнительные автобусы пустят до Федяковского, Макарьевского и Филейского кладбищ. Фото: admkirov.ru

В Кирове к Дню Победы запустят дополнительные автобусы к местам захоронений. Горадминистрация выпустила соответствующее постановление.

Добавочные маршруты до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ будут работать 9 и 11 мая, а также 19 июня, с 7 до 15 часов:

- до Макарьевского кладбища: дом №78 по улице Профсоюзной - ООТ «Улица Профсоюзная» - «Улица Проезжая» - остановка «Троицкая церковь» - высадка пассажиров у Макарьевского кладбища. Обратно: посадка у входа на кладбище - «Улица Проезжая» - высадка пассажиров - «Улица Профсоюзная» - «Завод Красный инструментальщик» - теруправление Октябрьского района»;

- до Филейского кладбища: пассажиров будут забирать с ООТ «Площадь ХХ партсъезда». В обратном направлении - у входа на кладбище;

- до Федяковского кладбища: ООТ «Улица Кирова» (улица Парковая, Нововятский район) - Южный обход - высадка пассажиров у кладбища.