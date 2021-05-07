Статистика по COVID-19 в Кировской области: на дому лечатся 1876 заболевших

За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 65 кировчан.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 7 мая.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 111 человек.
На стационарном лечении остаются 1024 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 79 пациентам, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев не изменилось за сутки и составляет 353.
В амбулаторных условиях проходят лечение 1876 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2545 исследований на COVID-19.