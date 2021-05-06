В Кирове застройщик заплатит штраф за гибель пенсионерки, на которую упал забор

Застройщик ссылается на метеоусловия - забор упал на женщину из-за сильного ветра. Фото: vk.com/suskko

Застройщик, по чьей вине погибла пенсионерка, заплатит штраф. На объекте, где на кировчанку упал забор, прошла внеплановая проверка. По сообщению областного правительства, ранее никаких замечаний и нареканий к юрлицу, строящему объект, не предъявляли.

Сам застройщик ссылается на сложные метеоусловия - забор рухнул на женщину из-за сильного порыва ветра. Однако полагаться на них полностью нельзя по Градостроительному кодексу: при строительно-монтажных работах необходимо полностью обеспечить безопасность третьих лиц на объекте. Виновник же не провел ревизию ограждения, по мнению проверяющих.

Сейчас на объекте идет внутренняя проверка. Застройщику по ее окончанию грозит штраф - от 300 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел днем 4 мая. На 79-летнюю женщину, проходившую мимо строящегося объекта, упала часть ограждения, оторвавшаяся из-за сильного ветра. Пенсионерку с травмами и переломами срочно госпитализировали, однако она скончалась в медучреждении. Следком устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.