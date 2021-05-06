Сырые котлеты и капуста с гнилью: «Родительский контроль» проверил столовую в кировской школе №59

Организация питания в школе вызвала у родителей немало вопросов. Фото: vk.com/detsadshkolakirov

В кировской школе №59, которая прославилась на всю страну мытыми котлетками, снова не все ладно. В паблике «Родительский контроль» появился пост, полный возмущения, после проведения очередной проверки.

Ревизию родители провели 30 апреля, и, по их словам, визит был запланирован. Вопросов у кировчан появилось много - куда девают остатки продуктов в конце дня, почему на раздаче блюд стоят преподаватели, емкости не подписаны, большое количество жидкости после разморозки мяса... Нашли родители и капусту с черной гнилью, и крысиный яд на одних полках с продуктами, и грязные тряпки рядом с посудой, и сливочное масло с истекающим сроком годности. Словом, претензий оказалось много. Злосчастные котлетки тоже припомнили:

- По словам представителей школы, спустя неделю после скандала котлеты вновь были сырыми (в смысле - не пропеченными), почему инцидент не зафиксировали? Опять дети не оценили, и все полетело в помойку.

С котлетами в столовой вновь оказалось не все ладно. Фото: vk.com/detsadshkolakirov

Стоит также отметить, что у кировского Комбината продовольствия и соцпитания появилась своя группа в соцсетях, о чем они сообщили через горадминистрацию. В паблике предлагают оставлять свои пожелания, предложения и жалобы касательно не только школьного питания, но и деятельности комбината. Как известно, к работе комбината у «Родительского контроля» немало вопросов. Именно эту организацию кировчане считают одним из виновников творящегося в школьных столовых.

Напомним, все началось с видео, снятого в пищеблоке школы №59 и разлетевшемся по соцсетям и СМИ. На кадрах одна из работниц столовой отмывала не съеденные детьми котлеты от гарнира. После широкой огласки на пищеблоке провели тотальную проверку, не обошла ревизия стороной и другие школы региона.