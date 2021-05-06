Кировчанин, который поджег своих знакомых, получил 18 лет колонии строгого режима

Мужчина признал свою вину в совершенном. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области вынесли приговор жителю Оричей за жестокое убийство. Мужчину признали виновным в поджоге своих знакомых. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, трагедия произошла 1 августа 2020 года. 34-летний осужденный, будучи в гостях у своих знакомых, разругался с ними по некоему поводу. Позже, дождавшись, пока его друзья уснут, мужчина облил их бензином и поджег. Дом сгорел; пострадавших же удалось вытащить из огня и доставить в больницу. Несмотря на усилия врачей, 28-летняя девушка и 21-летний молодой человек скончались от полученных ожогов.

Поджигатель скрылся, его объявили в розыск. Задержать его удалось 20 октября. Свою вину в совершенном он признал. Следствие провело также ряд экспертиз, доказывающих его причастность к инциденту. 6 мая суд вынес приговор: 18 лет колонии строгого режима.