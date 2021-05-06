Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели 149 заболевших

Сейчас на дому от коронавируса лечатся 1855 заболевших. Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 6 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 149 человек.

На стационарном лечении остаются 1033 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 78 пациентам, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев составило 353 (+1 за минувшие сутки).

В амбулаторных условиях проходят лечение 1855 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2502 исследования на COVID-19.