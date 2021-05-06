В Кирове из-за смерти женщины, на которую упал забор, завели уголовное дело

На женщину рухнуло ограждение строящегося объекта. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове возбудили уголовное дело из-за гибели пенсионерки, на которую упал забор. Виновным предстоит ответить за «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть». Об этом рассказали в областном Следкоме.

Напомним, инцидент произошел днем 4 мая. На 79-летнюю пенсионерку, проходившую мимо строящегося объекта по улице Дерендяева, из-за сильного порыва ветра упал забор из профнастила. Женщина получила травмы и переломы, с которыми ее экстренно госпитализировали. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, она скончалась в больнице.

Следствие считает, что неустановленные лица в ходе стройки нарушили правила безопасности при ведении работ, поставив ограждения и не озаботившись о других. В результате кировчанка погибла из-за чужой халатности. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.