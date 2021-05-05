Кировчанин может сесть на три года за оскорбление памяти защитников Отечества

За оскорбительные комментарии в Интернете кировчанину теперь грозит вполне реальный срок. Фото: pixabay.com

В Кирове местного жителя заподозрили в реабилитации нацизма. А все из-за комментариев в соцсетях. Как выяснилось, в одном из местных пабликов разместили пост о возвращении в Кировскую область останков двоих солдат - наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кому-то из комментаторов сильно зачесалось ляпнуть что-то, не подумав. Доподлинно неизвестно, что именно он написал, однако в его словах усмотрели явное неуважение к обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества, а также осквернение символов воинской славы России.

- Согласно лингвистическому исследованию, выражения содержали признаки осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, - уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.

Комментарии удалили, на кировчанина же завели уголовное дело по статье «реабилитация нацизма». Самое мягкое, что грозит местному жителю по данной статье - штраф в размере до трех миллионов рублей либо исправительные работы на срок до года. Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы.