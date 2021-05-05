Движение на улицах Лесозаводской и Пермской могут открыть к концу недели

Сейчас уровень воды в Вятке составляет 394 см от нулевого поста. Фото: admkirov.ru

Уровень воды в Вятке продолжает падать. За сутки он снизился на девять сантиметров. Теперь отметка от нулевого поста составляет 394 см. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, вода частично ушла с подтопленных приусадебных участков. Из-за обильных осадков ее уровень не снижается слишком значительно. Однако вполне возможно, что к концу текущей недели снимут ограничения на движение транспорта на нескольких участках. Мэрия сообщает, что открыть можно будет улицы Лесозаводскую и Пермскую. Напомним, на первом участке движение ограничили после разлива Вятки еще 26 апреля.

Кроме того, из-за подтопления 27 апреля закрыли перекресток улиц Пермской и Луначарского. Пострадали также дороги в поселке Широковский.