Кировчан приглашают прибрать самые посещаемые места области к приезду туристов

Инициативные кировчане убирают самые посещаемые места области к приезду туристов. Фото: vk.com/youthsport43

Кировчане готовят область к приезду туристов из других краев. Для этого в регионе запустили специальную акцию в преддверии открытия сезона. Подробности рассказали в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Мероприятие под названием «К туристам готовы!» пройдет до 15 мая. Цель - сделать наши края наиболее комфортными и привлекательными для приезжих. Для этого участники акции - организации, инициативные группы и неравнодушные кировчане - приберут наиболее посещаемые приезжими объекты области: скверы, парки, памятники и подобные места.

На призыв откликнулись жители Кирова, а также Тужинского, Орловского, Нолинского, Белохолуницкого и других районов области. Поучаствовать в акции могут все желающие. Сделать это очень просто: выбрать посещаемое туристами место, сделать там уборку и после на его фоне выложить в соцсети групповое фото с хештегом #к_туристам_готовы. В посте необходимо также отметить Центр развития туризма (ссылки ВКонтакте и в Инстаграме), который расскажет об участниках акции после ее окончания.