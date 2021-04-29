Более 300 байкеров собралось на открытие сезона мотоклуба «Орден Севера»

В завершение праздника большая колонна мотоциклов проехалась по городу, радуя детей и взрослых. Фото: предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

В прошедшие выходные известный кировский мотоклуб «Орден Севера» открыл Сезон на площадке у «Юркин Парка» в Талице! Каждый год байкеры мотоклуба «Орден Севера» организуют отличный праздник и дарят его городу.

- Цель наших мероприятий - объединить друзей, развивать мотокультуру и мотобратство, напомнить другим участникам дорожного движения, что на дороге есть мотоциклисты. Научить всех уважительно относиться друг к другу. Желаю нашим друзьям хорошего мотосезона ! Будьте настоящими, путешествуйте, берегите и поддерживайте друг друга, радуйтесь дороге и верным друзьям! Небо за нас! - обратился к собравшимся Сергей Орлов, президент мотоклуба «Орден Севера».

Как всегда погода не подвела и на праздник съехалось более 300 мотоциклов, трайков, багги, квадроциклов и огромных внедорожников. Программа праздника была насыщенная: рок-концерт, конкурсы, поздравления от байкеров и мотоклубов из других городов, чайный домик, братское общение, локации благотворительных организаций «Одинокихнет», «Рок в защиту животных» и даже квест с динозаврами. Всем участникам достались подарки и памятные наклейки с символикой открытия Мотосезона 2021 и Авторадио.

В завершение праздника большая колонна мотоциклов без происшествий, соблюдая ПДД проехалась по городу, радуя детей и взрослых пешеходов! Вечером состоялась праздничная вечеринка в известном ночном клубе ! Мотосезон 2021 успешно открыт!