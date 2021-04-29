Кировская Госавтоинспекция опубликовала график работы в майские праздники

Кировская Госавтоинспекция пояснила, как будет работать в майские праздники. Фото: vk.com/gibdd43

В майские праздники большинство организаций Кировской области будут работать по новому графику. Региональная ГИБДД опубликовала расписание приема граждан в выходные дни.

С 3 по 7 мая жители области смогут забрать водительские права, а также поставить на учет свои автомототранспортные средства. В эти даты кировская ГИБДД, по адресу: Химический переулок 1а, будет работать с 8.00 до 17.00 . Нерабочими будут 1,2,8 и 9 мая.

Добавим, что получение той или иной услуги происходит по предварительной записи. Сделать это можно на едином портале Госуслуг или по телефонам: +7 (8332) 40-61-40; +7 (8332) 40-61-77. Расписание работы районных Госавтоинспекций можно узнать на их официальных сайтах.