В Кировской области полицейские обнаружили у браконьера боеприпасы и порох

В Кировской области полицейские задержали браконьера, который незаконно хранил у себя дома патроны и порох. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время очередного рейда на реке Лузе сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двух браконьеров. Они с помощью сетей незаконно ловили рыбу. Об этом сообщили в ведомстве.

Сумму ущерба, нанесенного окружающей среде, оценили в 3000 рублей. На мужчин завели уголовные дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Кроме того, в ходе обыска, в доме одного из браконьеров обнаружили и изъяли 69 патронов калибра 5,6 мм и четыре емкости с сыпучим порохом. На мужчину завели еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.