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Общество24 апреля 2021 10:27

Погода в Кировской области на 24 и 25 апреля: порывы ветра до 10 м/c и низкое давление

Первый выходной ожидается солнечным и теплым, второй прохладным и дождливым
Алексей РомановАлексей Романов
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В эти два дня ожидается и дождь и солнце и ветер.

В эти два дня ожидается и дождь и солнце и ветер.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Последний день недели немного испортит общее настроение. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 24 апреля, температура в течение дня будет колебаться от + 11 до + 13 градусов. Осадков не предвидится. День будет солнечным. Ветер приемлемый – 5 м/c. Однако возможны порывы до 10 м/c. Атмосферное давление ниже нормы -746 мм ртутного столба.

В воскресенье, 25 апреля , солнышко спрячется за тучи и пройдут дожди. Температура в течение дня будет колебаться от +7 до +10 градусов. Скорость ветра 6-7 м/c. Атмосферное давление по-прежнему останется пониженным - 737 мм ртутного столба. Метеозависимым людям стоит внимательно следить за своим самочувствием!