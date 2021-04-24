Погода в Кировской области на 24 и 25 апреля: порывы ветра до 10 м/c и низкое давление

В эти два дня ожидается и дождь и солнце и ветер. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последний день недели немного испортит общее настроение. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 24 апреля, температура в течение дня будет колебаться от + 11 до + 13 градусов. Осадков не предвидится. День будет солнечным. Ветер приемлемый – 5 м/c. Однако возможны порывы до 10 м/c. Атмосферное давление ниже нормы -746 мм ртутного столба.

В воскресенье, 25 апреля , солнышко спрячется за тучи и пройдут дожди. Температура в течение дня будет колебаться от +7 до +10 градусов. Скорость ветра 6-7 м/c. Атмосферное давление по-прежнему останется пониженным - 737 мм ртутного столба. Метеозависимым людям стоит внимательно следить за своим самочувствием!