В Кировской области работники культуры получают в среднем 26,6 тысячи рублей

Работа в сфере культуры не относится к высокооплачиваемой. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В 2020 году уровень среднемесячной заработной платы работников организаций культуры в Кировской области составил 26,6 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Кировстата.

- Численность работников организаций культуры в 2020 году составила 4,3 тысячи человек, это около 1% от общей численности занятых в экономике области, - поделились в Кировстате.

Около 43% сотрудников трудятся в организациях культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры, центры досуга и отдыха, клубы и т. д.), 34% - в библиотеках, а 10% - в музеях.

Распределение численности работников по категориям персонала и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:

К слову, за минувший год доход министра культуры Кировской области Татьяны Мазур составил более 2 миллионов рублей. В собственности у нее земельный участок и квартира, а также автомобиль Volkswagen Tiguan. Ознакомится с доходами региональных чиновником можно тут.